قيومجيان: على أمل أن تلتقي ‫١٤ آذار‬ السيادية مع ‫١٧ تشرين‬ الثائرة

غّرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: مستمرون... على أمل أن تلتقي ١٤ آذار‬ السيادية مع ‫١٧ تشرين‬ الثائرة للوصول الى بناء دولة سيّدة حرة مستقلة خالية من الفساد".