طرقات مقطوعة وأخرى سالكة.. إليكم التفاصيل

احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، قطع المحتجون عصر اليوم الأحد عدداً من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وسط إجراءات أمنية للجيش.

في صيدا، أقدم عدد من الشبان بعد ظهر اليوم، على قطع الطريق عند دوار ايليا في صيدا، بعدما ركنوا سيارات ناقلة (زحافات) وسط الطريق، مما أدى الى قطع مسارب الدوار الاربعة،

وفي بعلبك، قطع المحتجون الطريق الدولية في محيط مراكز الأبحاث الزراعية التابع للجامعة الاميركية في حوش سنيد بالاتجاهين، بالعوائق والحجارة والسيارات المركونة وسط الطريق.



ورفع المحتجون شعار "القرار للشعب"، وطالبوا "بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على تخليص البلد من الفساد والمفسدين وإعادة الاموال المنهوبة وكشف ملابسات تفجير المرفأ ووضع حد لارتفاع سعر صرف الدولار".



وبحسب غرفة التحكم المروري، قطع محتجون السير على اوتوستراد صيدا- صور مفرق العدوسية، تقاطع ايليا صيدا،

أما في بيروت، فجميع الطرقات سالكة، بحسب التحكم المروري.