رسالة تهديد للصحافي أحمد الأيوبي.. قلم "مضرّج" بالأحمر على باب منزله (صور)

تلقّى الكاتب الصحافي في موقع "أساس ميديا"، أحمد الأيوبي، رسالة "تهديد" وصلت إلى منزله حيث تم إلصاق قلم "مضرّج" باللون الأحمر على باب المنزل.

ونشر الأيوبي عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" صوراً للقلم، وعلّق قائلاً: "الرسالة وصلت منذ زمن وإزالة الاسم من قبل.. واليوم إلصاق قلم مضرّج باللون الأحمر لا يحتاج إلى تأويل".

وأضاف: "القلم سيبقى يسيل برسالة الرفض لسلاح الإجرام. والعودة إلى الوراء غير واردة. فلم يبق من العمر بقدر ما مضى والتهديدات المتواصلة ليست سوى دافع للتمسك بالثوابت".

وأوضح الأيوبي لـ"لبنان 24" أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تصل رسالة تهديد له بهذا الشكل إذ سبق وجرى إزالة لوحة نحاسية تحمل اسمه على مدخل منزله كما تعرّض للعديد من التهديدات "الجدية" التي نقلها له بعض الأمنيين.

وعمّا إذا كان سيتقدّم بشكوى ضدّ مجهول لمعرفة من يقف وراء هذه التهديدات، أجاب الأيوبي أن "لا جدوى من ذلك".