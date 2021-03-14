لبنان

الجيش: تفجير قذيفة قديمة في طرابلس

Lebanon 24
14-03-2021 | 16:11
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عثر الجيش على قذيفة قديمة العهد، في "سقي البداوي" في طرابلس، وسيعمل على تفجيرها بعد قليل في مكانها نتيجة تعثر نقلها.

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