وقفة احتجاجية على الاوضاع المعيشية في النبطية

نفذت مجموعة "شباب حلمها تبني وطن" وقفة احتجاجية تحت عنوان "نحنا نازلين ومش طالعين" في ساحة المنشية في مدينة النبطية، احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار.



ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: "شحدتونا رغيف الخبز، مش طموحنا الاكل.. طموحنا نعيش بوطن، الحياة مش أكل ..الحيوانات شبعانة"، فيما بثت الاناشيد الحماسية من مكبرات الصوت.



وأطلق المحتجون هتافات منددة بحكم المصرف والسياسة المالية، وطالبوا بوضع حد لفلتان الدولار ولارتفاع الاسعار لانه حسب قولهم "جوعونا وعم يرقصو ع وجعنا".