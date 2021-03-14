لبنان

جريحان في حادث سير (صور)

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:10
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وقع حادث على اوتوستراد المنية بين سيارة وشاحنة، نتج عنه سقوط جريحين، وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف الى المكان.
 
 


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المنية

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