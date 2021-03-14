لبنان

بعد وفاة 3 مرضى في مستشفى لبناني.. وزير الصحة يتحرك!

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:46
A-
A+
Doc-P-803007-637513410203541072.jpg
Doc-P-803007-637513410203541072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوعز وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إلى فريق رئيس مصلحة الصحة في الشمال وطبيب القضاء والطبيب المراقب في مستشفى سيدة زغرتا وطبيب مفتش، بالتوجه صباح اليوم إلى المستشفى والتحقق من الاسباب المحتملة لتزامن ثلاث وفيات في اليوم نفسه.

وبموجب التقرير الأولي، تبين أن "أي عطل كهربائي لم يحصل وأن الأوكسجين متوافر بكمية كافية في الخزانات الرئيسية في المستشفى، إنما حصل نقص في ضخ الأوكسجين لفترة وجيزة تم في خلالها استخدام المشغل الإحتياطي".

وأكد التقرير أن "المرضى الثلاثة كانوا يعانون من حال صحية حرجة وموضوعين منذ أكثر من أسبوعين في العناية الفائقة، ويحتاج تأكيد إرتباط وفاتهم بالنقص الذي حصل في ضخ الأوكسجين إلى تحقيق إضافي سيستكمل في الفترة القريبة اللاحقة لحسم الأمر أم أن أسبابا طبية أخرى هي التي أدت إلى الوفاة، وذلك حرصا على تبيان الحقيقة لأهالي المتوفين والرأي العام" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:18 | 2021-03-15
00:03 | 2021-03-15
23:55 | 2021-03-14
23:47 | 2021-03-14
23:01 | 2021-03-14
22:50 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website