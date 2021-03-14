لبنان

صحافي يتعرض للتهديد خلال تغطيته قطع الطرقات.. هذا ما حصل

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:06
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ذكرت المعلومات أنه لدى قيام الزميل الصحافي والمصور حسين زهوي بواجبه المهني بتغطية قطع الطرقات في محلة مفرق النجارية، تعرّض للتهديد وبتكسير الكاميرا في حال لم يغادر المنطقة. 
 
 
 
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النجارية

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