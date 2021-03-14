صحافي يتعرض للتهديد خلال تغطيته قطع الطرقات.. هذا ما حصل

ذكرت المعلومات أنه لدى قيام الزميل الصحافي والمصور حسين زهوي بواجبه المهني بتغطية قطع الطرقات في محلة مفرق النجارية، تعرّض للتهديد وبتكسير الكاميرا في حال لم يغادر المنطقة.