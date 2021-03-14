لبنان

الجيش يعيد فتح طُرق دوار إيليا في صيدا

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:13
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أعاد الجيش، مساء اليوم، فتح طرق ساحة دوار ايليا في مدينة صيدا، بعدما أقفلها عدد من الشبان بعد الظهر بناقلات سيارات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
 
 
 
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