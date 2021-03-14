لبنان

في عدلية بيروت.."المي مقطوعة يا ريّس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-03-2021 | 18:38
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فوجىء القضاة في قصر عدل بيروت، وعددهم 212 قاضياً، بدعوة للتبرع من أجل شراء مضخة للمياه لإستبدال المضخة القديمة التي تغذي خزانات قصر العدل.
وقد ورد في نص الدعوة ما حرفيته: "بسبب عدم وجود إعتماد لإستبدال مضخة المياه، فقد تم تركيب مضخة على نفقة من يرغب بالمشاركة من قضاة قصر العدل. إن كلفة شراء وتركيب المضخة بلغت 6 ملايين ليرة، بموجب فاتورة يمكن الإطلاع عليها لدى المساعد القضائي السيد عماد فرشوخ".
 
ومع إحتساب عدد القضاة العاملين بقصر العدل في بيروت، تكون حصة من يرغب بالمشاركة 28 ألف ليرة تُسدد للمساعد القضائي المشار اليه".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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