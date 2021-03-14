بو عاصي: تمرّد يا شعب 14 آذار وأعِد للبنان الاحلام

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا جمهور 14 آذار، لم ينل منك القتل والخوف، بل نظرة الخوف في عيون بعض من إئتمنتهم على المصير وغريزة البقاء في جيوب من ادعى ابوّتك. انهض وتمرّد يا شعب ١٤ آذار وأعِد للبنان الاحلام والتصميم والبناء، فلا جذور من دون بذور".