لبنان

الجميل: 14 آذار ثورة وطن

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:46
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 غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "14 آذار ثورة وطن، ثورة سيادة وحرية واستقلال، ثورة الشعب الذي توحد.. دفاعاً عن لبنان العظيم! ما أحوجنا اليوم الى ثورة أرز جديدة توحد السياديين وترص الصفوف وتهتف Iran out! رحم الله شهداءنا الابرار الذين سقطوا في سبيل وطن لم يتحقق وقضية قضت عليها الخلافات والمصالح الضيقة".
 
 

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