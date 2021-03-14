4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد المنية الضنية

أصيب 4 أشخاص بجروح ورضوض في حادث سير على أوتوستراد المنية ـ الضنية الجديد، بعد اصطدام سيارتين ببعضهما بالقرب من مطعم الياقوت.



وعملت فرق إسعاف "سبل السلام" في المنية على نقل جريحين إلى مستشفى الخير في المنية للمعالجة، في حين جرى إسعاف جريحين ميدانيا.