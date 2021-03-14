إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة إضراب قطاع النقل البري غداً

نفى رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، "أي دعوة لاضراب أو تحرك غدا"، مذكراً بقرار القطاع الاربعاء الماضي، تجميد التحرك الذي كان مقررا في 15 الحالي، بعد التوصل لاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حول الامور العالقة.