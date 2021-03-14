أبٌ يحرق ابنه داخل مخيم للنازحين في القليعات.. صور تكشف عن وحشية!

أقدم السوري "م.خلف" وهو من سكان أحد مخيمات النزوح في بلدة القليعات، على تعذيب ابنه (6 سنوات) بطريقة وحشية عبر إحراقه بملعقة محماة على النار في أماكن عدة من جسمه.

وأثار هذا الأمر غضب الأهالي فأبلغوا الجهات الأمنية المختصة التي حضرت الى مكان إقامة الطفل من دون ان تعثر على الأب الذي لاذ بالفرار، في حين تم الاستماع الى إفادة الأم التي لم تدّعِ على زوجها.