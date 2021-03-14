لبنان

مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!

Lebanon 24
14-03-2021 | 20:58
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ذكرت المعلومات أنّ عدداً من المسلحين دخلوا فندقاً في منطقة غزير بهدف سرقته تحت تهديد السلاح.
 
ووفقاً للمصادر، فقد تمكنت فصيلة غزير في قوى الأمن من توقيف المسلحين، وبوشرت التحقيقات اللازمة، وفق ما ذكرت اذاعة "vdlnews". 
 
 
 
 
المصدر: vdl 93.3
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