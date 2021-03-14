مسلحون يقتحمون فندقاً في غزير!

ذكرت المعلومات أنّ عدداً من المسلحين دخلوا فندقاً في منطقة غزير بهدف سرقته تحت تهديد السلاح.

ووفقاً للمصادر، فقد تمكنت فصيلة غزير في قوى الأمن من توقيف المسلحين، وبوشرت التحقيقات اللازمة، وفق ما ذكرت اذاعة "vdlnews".