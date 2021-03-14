إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد داخله، وقد جاء فيه:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 380.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 114.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 26.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1022.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 55.

- حالات وفاة: 2.



