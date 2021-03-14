لبنان

وهاب يحذر من سطوة "الميليشيات".. ورسالة منه إلى الحريري

Lebanon 24
14-03-2021 | 22:50
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قال الوزير السابق وئام وهاب أنّ "قرار حزب الله هو عدم الاصطدام برئيس الجمهورية ميشال عون أو بالرئيس المكلف سعد الحريري".
 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، لفت وهاب إلى أنّه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنصبح أمام مشهد ستكون فيه كل ميليشيا تحمي منطقتها".
 
إلى ذلك، لفت وهاب إلى أن "الإمارات اتخذت قراراً بألا تتعاطى بالشأن اللبناني"، وأردف: "بس يصير دفع هوي أول واحد بيقبض"، في دلالة إلى النائب السابق وليد جنبلاط. 
 
وتوجّه وهاب إلى الحريري بالقول: "أتمنى أن تجد الحل لتشكيل الحكومة في الداخل. ما من أحد لديه استعداد على أن يساعد بشيء". 
 
 
 
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