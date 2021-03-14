لبنان

جنبلاط: شعلة 14 آذار لن تنطفئ

Lebanon 24
14-03-2021 | 23:01
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "ان شعلة 14 آذار شعلة الثورة اللبنانية والعربية لن تنطفىء". 
 
 
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