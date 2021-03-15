لبنان

بعبدا لا ترحّب بوساطة برّي

Lebanon 24
15-03-2021 | 00:03
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لوحظ عدم ترحيب قصر بعبدا بدخول الرئيس نبيه بري على خط الوساطات في تأليف الحكومة، لأنه كشف عن إستمرار عقدة الثلث المعطل بين مطالب فريق العهد، وفق أسرار "اللواء".
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بري

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