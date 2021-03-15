بعبدا لا ترحّب بوساطة برّي

لوحظ عدم ترحيب قصر بعبدا بدخول الرئيس نبيه بري على خط الوساطات في تأليف الحكومة، لأنه كشف عن إستمرار عقدة الثلث المعطل بين مطالب فريق العهد، وفق أسرار "اللواء".