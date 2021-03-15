لبنان

خطاب عون قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير!

Lebanon 24
15-03-2021 | 00:07
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أدّى الخطاب الصادم لقائدالجيش إلى قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير، الذي إعتبر مضمون الخطاب بمثابة خطوة تمهيدية على طريق رئاسة الجمهورية، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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