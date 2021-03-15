خطاب عون قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير!

أدّى الخطاب الصادم لقائدالجيش إلى قطع قنوات التواصل مع مرجع كبير، الذي إعتبر مضمون الخطاب بمثابة خطوة تمهيدية على طريق رئاسة الجمهورية، وفق أسرار "اللواء".