تشكيك في إعلان باسيل إعادة النظر في التفاهم مع "حزب الله"

أكّدت أوساط معارضة لـ "السياسة" الكويتية أن "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وتصميمه إعادة النظر بوثيقة التفاهم مع "حزب الله"، هو ذرّ للرماد في العيون، لأن باسيل مدين للحزب بما وصل إليه، هو وعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، كما وأن باسيل موعود من الحزب نفسه بأنه سيدعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية"، وبالتالي فإن التيار العوني ليس في وارد إجراء أي مراجعة لوثيقة التفاهم مع "حزب الله" الذي لا يمكن أن يقبل بأي نوع من أنواع المراجعة، لأنه يتعامل مع "التيار" كتابع وليس كند في هذه الوثيقة".