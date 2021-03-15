لبنان

ملف تشكيل الحكومة قفز الى واجهة الاهتمام من جديد

Lebanon 24
15-03-2021 | 00:53
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كشفت مصادر سياسية ان "ملف تشكيل الحكومة قفز إلى واجهة الاهتمامات من جديد ، وكان محور اتصالات بعيدة عن الضوضاء الاعلامية  بين الاطراف المعنيين، لاسيما بعد تسارع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي المتواصل  وتم تبادل طروحات وافكار معينة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة".
وقالت عبر "اللواء" ان "الرئيس نبيه بري انطلاقا من المبادرة التي اعلنها سابقا،بادر إلى اجراء سلسلة اتصالات شملت الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله وغيرهم، تناولت، سبل الخروج من ازمة التشكيل، كما شملت الاتصالات التيار الوطني الحر على هامش جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، لتذليل الخلافات القائمة وتسربع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة".
المصدر: اللواء
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