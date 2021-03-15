تفاهم على الإسراع في التشكيل

اشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" الى ان "هناك تفاهما بين الرئيس نبيه بري وحزب الله على انه لا يمكن الاستمرار بتأخير تشكيل الحكومة، لاسيما وان الوضع يتدهور بسرعة ولم يعد بالامكان ترك الأمور على غاربها وكأن شيئا لم يحصل او لجم حركة الشارع التي باتت تنذر بتداعيات لايمكن التكهن بنتائجها".