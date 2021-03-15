حكومة وفق معايير عون لن تحظى بثقة العالم

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لـ "السياسة" أن "أي اختراق لم يسجل في ما يتعلق بعملية التأليف"، مشدّدة على أن "لا صحة لما يقال عن وساطة يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لم يلتق الرئيس الحريري منذ أكثر من أسبوعين".

وأضافت: "إذا تشكلت حكومة وفق شروط رئيس الجمهورية، فإن ذلك يعني أن هذه الحكومة لن تحظى بثقة المجتمع الدولي".