لبنان

"حزب الله" طالب باسيل بالحلحلة

Lebanon 24
15-03-2021 | 01:22
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تردّدت معلومات عبر "اللواء"، نقلا عن مصادر سياسية بأن "حزب الله" تواصل الخميس الماضي  مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وابلغه بضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة لتشكيل الحكومة استنادا لمبادرة بري، على ان تكون الحكومة الجديدة من ١٨ وزيرا، لا يكون فيها الثلث  المعطل لاي طرف كان على ان تكون حصة رئيس الجمهورية خمسة وزراء اضافة الى وزير الطاشناق ويتم حل مشكلة الداخلية والعدلية بالتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وبمسعى من بري شخصيا، ان كان من خلال تسمية رئيس الجمهورية لشخصية موثوقة للداخلية، يوافق عليه الحريري والعدلية شخصية يسميها الرئيس المكلف ويوافق عليها عون او اي صيغة مقبولة تنهي هذه المشكلة بالتفاهم".
وكشفت المصادر ان "الحزب ابلغ باسيل انه لم يعد بالامكان ضبط حركة الشارع الذي يتفلت بسرعة قياسية"، وذاكرا التظاهرات التي تحصل بالجنوب والبقاع والشمال وبيروت".
المصدر: اللواء
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