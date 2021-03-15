لبنان

ما الهدف من زيارة جريصاتي الى بخاري موفداً من عون؟

Lebanon 24
15-03-2021 | 01:28
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انشغل الوسط السياسي والرسمي بلقاء غير معلن بين سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري وبين مستشار الرئيس عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي يوم الجمعة، لم تُعرف تفاصيله بسبب تكتّم الطرفين حوله.
وأكّدت مصادر متابعة لـ"اللواء" ان "الرئيس ميشال عون أوفد جريصاتي من ضمن مسعاه لإحداث خرق في الجدار الحكومي ولاستيضاح حقيقة الموقف السعودي، وانه يجب رصد حركة السفير السعودي خلال اليومين المقبلين، لتتضح وجهة التحرك وما اذا كان سيقوم بأي اتصالات بشان الحكومة، ولتتضح صحة المعلومات المتناقضة عن الموقف السعودي من تشكيل الحكومة، والذي يتارجح بين رفضها تغطية اي حكومة يشارك فيها حزب الله وبين انها لا تتدخل في شان تشكيل الحكومة وتترك الامر للبنانيين".
وقد أفادت أوساط مطلعة لـ"اللواء" ان "رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ارسال موفد للقاء سفير في وطنه لبنان، وهو الذي يلتقي السفراء ويقبل اعتمادهم اصلاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان اي لقاء يحصل لا يتم خفية او في السر"، مؤكدة ان عودة الهدوء إلى العلاقات العربية العربية مسألة اساسية".
المصدر: اللواء
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