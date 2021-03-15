لبنان

أَسلَمَت الروح بعد ذيوع خبر وفاة أولادها في حادث سير

Lebanon 24
15-03-2021 | 02:09
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توفيت السيدة عائشة عباس اثر ذبحة قلبية وهي في طريقها الى مستشفى المنيه بعدما وردها خبر تعرض اولادها الثلاثة لحادث سير على اتوستراد المنية الضنية عصر اليوم.

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