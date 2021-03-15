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لبنان
صراع في بعض الوزارات
Lebanon 24
15-03-2021
|
04:10
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تشهد الوزارات المعنية بملف الدعم صراعاً على تقاسم أموال الدعم لصالح بعض التجار في مختلف القطاعات.
المصدر: نداء الوطن
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