تسريب معلومات

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Lebanon 24
15-03-2021 | 04:13
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اتّهم المعنيون في وزارة المالية أحد أعضاء فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامل في الوزارة، بتسريب البيانات والمعطيات التي تم تحضيرها في إطار إعداد الخطة المالية إلى جهات مصرفية محلية ودولية.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة المالية

الأمم المتحدة

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