تسريب معلومات

اتّهم المعنيون في وزارة المالية أحد أعضاء فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامل في الوزارة، بتسريب البيانات والمعطيات التي تم تحضيرها في إطار إعداد الخطة المالية إلى جهات مصرفية محلية ودولية.

