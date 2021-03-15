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لبنان
كل مبادرات الحلول... تصل إلى التعطيل
Lebanon 24
15-03-2021
|
06:04
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كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تؤكد المعلومات أن كل الأجواء الإيجابية التي تُشاع لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ودائماً تحضر الشياطين في التفاصيل، وإذا حُلّت عقدة يخلق أهل السياسة عُقداً أخرى. فعلى سبيل المثال، اذا وُجد حلّ لعقدة الثلث المُعطّل الذي يُطالب به الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، فان عقدة وزارة الداخلية حاضرة، وسط الصراع بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري عليها، علماً أن الحريري وفور تكليفه طرح مسألة المداورة بالحقائب، وكان استثنى وزارة المال التي حسمها الحريري للطائفة الشيعية، ووفق ما نُقل أن الحريري كان تخلّى عن وزارة الداخلية ليعود بعد فترة ويعلن التمسك بها.
عقد كثيرة لا تزال متبقية على شاكلة إلى أي فريق ستذهب وزارة العدل، وماذا عن رفع حجم الحكومة بعد الكلام عن وصولها إلى العشرين وزيراً وحتى 24 وزيراً، وعقدة تمثيل دروز وسنّة 8 آذار، كُلها عوامل تجتمع تحت اسم واحد وهو "لا حكومة قريباً"، ما يدل على أن كل حركة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإقتراحه رفع حجم الوزراء من دون ثلث معطّل لأي فريق ولدت ميتة.
وإذا كانت بعض الدول الكبرى مثل فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي وروسيا تريد حكومة، فان دولاً فاعلة أخرى لا تزال مواقفها ضبابية وهي أكثر تأثيراً في الملف اللبناني مثل السعودية وإيران والولايات المتحدة الأميركية، علماً أن أبواب الرياض لم تفتح بعد أمام الحريري ولم يُعطَ بطاقة مرور لتأليف حكومة يشارك فيها "حزب الله".
ووفق كل هذه المعطيات، سيتمّ ملء الوقت الضائع بتكثيف المبادرات والإتصالات من أجل إجتراح حلول داخلية، وسيتمّ بثّ أجواء إيجابية تارةً وأجواء سلبية طوراً، في وقت لا يمكن لأحد وقف إنهيار الليرة وارتفاع صرخات المواطنين وسط المخاوف من أن يُكمل عون عهده بحكومة تصريف أعمال.
المصدر:
نداء الوطن
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