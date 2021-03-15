لبنان

بسبب "كورونا".. اقفال مبنى طريق المطار ومكتب بيروت للضمان الإجتماعي

Lebanon 24
15-03-2021 | 06:58
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صدر عن مدیر عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:
عطفاً  عـلى الـبیان الـصادر بـتاریـخ 13 آذار 2021 حـول اقـفال مـكتب طـریـق الـمطار بعدما تبین اصابة عدد من المستخدمین بفیروس كورونا، وحـیث ان مـصلحة المسـتشفیات تـقع فـي مـبنى مـكتب طـریـق الـمطار، ونـظرا لـلاخـتلاط الحاصل بین المستخدمین، وحیث تبین ایضا اصابة عدد من المستخدمین في مكتب بیروت بفیروس كورونا،
وبـناء عـلى تـوصـیات الـلجنة الـمكلفة بـمتابـعة وتـتبع انـتشار وبـاء كـورونـا فـي مـدیـریـات ومكاتب الصندوق، قـرر مـدیـر عـام الـصندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي الـدكـتور محـمد كـركـي اقـفال كـامـل مـبنى طـریـق الـمطار بـما فـیه مـصلحة المسـتشفیات ومـكتب بـیروت اعـتبارا مـن صـباح الیـوم الاثـنین
15 اذار 2021، عـلى ان یسـتأنـف الـعمل صـباح یـوم الخـمیس 18 آذار 2021، عـلى ضـوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي المستخدمین.
 
وحـیث ان الاصـابـات الـمذكـورة جـائـت بـعد اعـادة الـعمل فـي مـكاتـب الـصندوق بـشكل كـامـل اعتبارا من 8 اذار 2021، ومـن اجـل تـفادي الـكارثـة الـصحیة الـتي بـدات تظھـر مـعالـمھا مـن خـلال ازدیـاد عـدد الاصـابـات بـین مسـتخدمـي الـصندوق نـتیجة تـواجـد اعـداد كـبیرة مـن الـمراجـعین فـي مـكاتـب ومـدیـریـات الـصندوق لـدفـع الاشـتراكـات وتـقدیـم الـمعامـلات الـصحیة وقـبضھا ومـوافـقات الاسـتشفاء وتـعویـضات نـھایـة الخـدمـة، وقـد لـوحـظ تـزایـدھـا بـشكل كـبیر فـي الایـام الاخـیرة نـتیجة الاوضاع الاقتصادیة الضاغطة وحاجة المضمونین لقبض مستحقاتھم.
ومـنعا مـن اقـفال الـمزیـد مـن الـمكاتـب والـمدیـریـات وتـعطیل مـصالـح الـمضمونـین واصـحاب العمل، لـذلـك یـطلب مـدیـر عـام الـصندوق مـن مـعالـي وزیـر الـصحة والـلجنة الـوزاریـة الـمكلفة بـمتابـعة مـوضـوع الـتدابـیر والاجـراءات الـوقـائـیة والـلجنة الـوطـنیة لادارة مـلف لـقاح كـورونـا بـالاسـراع بتحـدیـد مـوعـد اعـطاء الـلقاح لـلعامـلین فـي الـصندوق اسـوة بـباقـي الـقطاع الاسـتشفائـي.
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