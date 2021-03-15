لبنان

عراجي يحذر: صحة اللبنانيين في خطر

Lebanon 24
15-03-2021 | 07:34
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غرّد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "الأوضاع الصحية، التي تدهورت بعد فتح البلد من دون ضوابط ومراقبة وارتفاع كلفة الاستشفاء بسبب الانهيار المخيف واليومي لليرة اللبنانية، والمستلزمات الطبية التي يدفعها المريض على دولار السوق، صحة اللبنانيين ستكون بخطر كبير اذا لم يتم احتواء الأمور سريعا".

 
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