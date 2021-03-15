لبنان

تقارير أمنية مقلقة بشأن ما يحصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2021 | 08:00
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حذّرت مصادر أمنيّة من مخاطر الاقتراب من الفوضى الشاملة وظهور ملامح الأمن الذاتيّ في العديد من الأحياء والمناطق على نحو واضح، مشيرة الى انه تم كشف العديد من المخطّطات والخلايا النائمة في عدة مناطق حساسة ما أدى إلى اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء بين قوى سياسية وحزبية لتدارك الوضع والابتعاد عن تأجيج الخلافات والخصومات  والتباينات.

 

وافادت التقارير الامنية ان الوضع مقلق للغاية مع تسجيل ارتفاع واضح في نسب الجرائم العاديّة من كسر وخلع وسرقة سيارات، والمواجهات في المجمّعات التجارية بين المستهلكين .

 

وأفاد احد التقارير الذي تم رفعه الى المعنيين "ان امكانات ضبط الوضع ستصبح متعذرة في حال لم يتم التوصل الى حل سياسي، لان "العسكر جاع ايضا والجوع يوحد الناس ضد المسؤول عن تجويعهم".

المصدر: لبنان 24

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