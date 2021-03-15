لبنان

هل تتشكل الحكومة قبل نهاية الشهر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2021 | 09:05
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يجزم بعض المعنيين بأنّ الأمور ستتجه نحو تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي لأنّ أحداً في الداخل والخارج لا يريد ان ينزلق لبنان إلى الانفجار في مرحلة انتقالية المطلوب فيها ان يبقى مستقراً لكي لا ينعكس انفجاره على "الهندسات السياسية" التي يتم العمل على صياغتها في  المنطقة.

 

في المقابل، استبعدت أوساط سياسية متابعة للازمة الحكومية بشكل قاطع تأليف حكومة بسبب اعتبارات خارجية تتعلق بغياب الضوء الأخضر الأميركي والضمانات بتقديم المساعدات الدولية، وتحديداً الخليجية، وايضا لاعتبارات داخلية تبدأ بأزمة الثقة العميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا تنتهي بعدم استعداد الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة أولوية العهد فيها رئاسية وليس اصلاحية.

المصدر: لبنان 24

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