حالات "كورونا" تجاوزت يوم الأحد الـ 3000.. أبيض: هذا يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة

٣/١ لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي، تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة يوم الأحد ٣٠٠٠ حالة، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة. للاسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات. ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح. pic.twitter.com/ZbxVvToGO9
— Firass Abiad (@firassabiad) March 15, 2021
٣/١ لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي، تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة يوم الأحد ٣٠٠٠ حالة، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة. للاسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات. ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح. pic.twitter.com/ZbxVvToGO9