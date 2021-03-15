لبنان

حالات "كورونا" تجاوزت يوم الأحد الـ 3000.. أبيض: هذا يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة

Lebanon 24
15-03-2021 | 08:15
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غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر "تويتر" قائلاً: "لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي، تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة يوم الأحد 3000 حالة، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة. للاسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات. ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح".
 

وأضاف: "دارت المناقشات الأخيرة حول المزيد من تخفيف القيود، في قطاعي التعليم والضيافة. في غضون ذلك، استأنف العديد من الأفراد، الذين تقبلوا الوضع "الطبيعي" الجديد، سلوكهم اللامبالي. من الصعب تنفيذ تدابير أكثر صرامة عندما يتم تجاهل التدابير الحالية.

ولفت أبيض الى أن عواقب مرض الكورونا تأتي متأخرة، معتبراً أن ذلك يجعل العيش بتهور سهلا على من يعانون من قصر الذاكرة، كما ان القرارات الخاطئة تمر دون عقاب. لكن ذلك لا يجعلها أقل تكلفة. ما هو أسوأ من العيش مع الخسارة هو معرفة أنه كان من الممكن تجنبها.
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