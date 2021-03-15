اعتذار عوني لا يغير في الموقف السعودي شيئا

كتب منير الربيع في" المدن": ضجت الأخبار والتسريبات قبل أيام، عن لقاء عقد بين السفير السعودي وليد البخاري، وأحد الموفدين من رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن اللقاء حصل بناء على طلب من القصر الجمهوري، فوافق السفير السعودي على تحديد الموعد. وكان مستمعا لما قاله الضيف، الذي قدّم اعتذاراً عن بعض ما ورد في القناة التلفزيونية المحسوبة على رئيس الجمهورية. يتضمن الاعتذار تنصلاً من الموقف، وإشارة إلى الحرص على العلاقة الجيدة مع السعودية.

وتلقى السفير السعودي اتصالات متعددة من مسؤولين في التيار العوني، فعبروا عن اعتذارهم وعن أن كلام المحطة لا يمثلهم. وحُمِّل اللقاء تفسيرات كثيرة، واعتبر محاولة سياسية جديدة. ولكن المعلومات تؤكد أن الزيارة تخلو من أي بعد سياسي. ولا يمكن السعودية أن تقبل بمثل هذا الشكل، أو الأسلوب الذي انقضى عليه الدهر، وخصوصاً ممارسة سياسية المواقف الموزدوجة، أو لعب قوى لبنانية على حبال متعددة. أما الاعتذارات فلن تؤدي إلى تغيير المواقف، التي يرتبط تغييرها بموواقف سياسية إجرائية.