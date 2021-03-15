الموقف السعودي فاجأ لافروف وهذا ما فعله

ذكر مصدر ديبلوماسي عربي، في معرض تقييمه للوضع الحالي في لبنان ضمن حلقة نقاش ضيقة، معلومات تفيد ان لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية السعودي السعودي الأمير فيصل بن فرحان أخيرا "لم يكن جيدا في الشق المتعلق بلبنان، حيث جدد موقف بلاده مشاركة حزب الله في الحكومة، والتأكيد على ان الرياض لن تقدم اي مساعدة للبنان في ظل المعادلة الحالية واداء الطبقة السياسية اللبنانية".

واشار الى "ان الموقف السعودي من لبنان فاجأ لافروف ما دفعه الى عدم الغوص في بحث الملف اللبناني، والتركيز على سائر الملفات الاقليمية والدولية ".

وقال "هذه الاجواء السعودية وصلت الى فرنسا سابقا ما ادى الى تريث الرئيس ماكرون في مبادرته".