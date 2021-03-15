لبنان

"لحين استقرار سعر الصرف".. إقفال محال في سوق صيدا! (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 09:16
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قام عدد من التجار في مدينة صيدا بإقفال محالهم في سوق صيدا التجاري ووضعوا لافتات كتب عليها "مقفل لحين استقرار سعرف الصرف"، و"مقفل لحين إنقاذ الليرة اللبنانية". 
 
 
 
 
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