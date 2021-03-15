"لحين استقرار سعر الصرف".. إقفال محال في سوق صيدا! (صور)

قام عدد من التجار في مدينة صيدا بإقفال محالهم في سوق صيدا التجاري ووضعوا لافتات كتب عليها "مقفل لحين استقرار سعرف الصرف"، و"مقفل لحين إنقاذ الليرة اللبنانية".