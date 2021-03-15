لبنان

المفتي دريان شكر الذين واسوه بوفاة شقيقه

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:08
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شكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان،" جميع الذين واسوه في مصابه الأليم بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله محمد علي دريان عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل والبرقيات ووسائل التواصل الاجتماعي ويخص بالشكر رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف، وأصحاب الفخامة والدولة والبطاركة والمفتين والوزراء والنواب والسفراء والسياسيين والعلماء والمطارنة والقضاة والاقتصاديين، والأجهزة الأمنية والعسكرية والثقافية والمصرفية والتربوية والطبية والإنسانية والنقابية والإغاثية ورؤساء الأحزاب والمؤسسات والهيئات والمراكز والجمعيات الأهلية والمدنية والكشفية والرياضية والفعاليات الاجتماعية والمديرين العامين والإعلاميين والأصدقاء من داخل لبنان وخارجه".
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