لبنان

طليس: نقف إلى جانب زملائنا الموقوفين بذنب لم يقترفوه

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:19
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أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان أصدره بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها سائقو الشمال في طرابلس، تضامنه ودعمه "لسائقي الشمال اليوم، الذين يقفون احتجاجا إلى جانب زملائنا السائقين الموقوفين بذنب لم يقترفوه، بل ليس لقطاع النقل علاقة به".

وشدد على "دور القضاء العادل وتبيان الحقيقة في خسارة شمعتين من خيرة شباب لبنان في الحادث المؤلم الذي أودى بحياتهما".
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