لبنان

جريح بحادث سير عند الطريق المؤدية الى مستديرة النيني - طرابلس (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:37
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وقع حادث سير بين سيارتين من نوع مرسيدس عند الطريق المؤدية الى مستديرة النيني - طرابلس. وأشارت المعلومات الى سقوط جريح بإنتظار فرق الاسعاف.
 
 
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طرابلس

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