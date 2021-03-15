لبنان

سليمان أبرق إلى البابا فرنسيس: نتمنى عقد سينودس استثنائي لتشجيع تآخي المكونات

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:34
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اعلن المكتب الاعلامي للرئيس ميشال سليمان ان الرئيس سليمان أبرق إلى الحبر الاعظم البابا فرنسيس، شاكرا لزيارته "المشجعة العراق والتي رفع خلالها صلاته من بين ركام وحجارة الكنائس المدمرة". كما شكره على "أمثولة التواضع والمحبة الموجهة لشعوب العالم أجمع، وعلى اللقاء التاريخي مع المرجعية العليا السيد علي السيستاني بعد لقاء الأخوة الإنسانية مع شيخ الازهر في الامارات العربية المتحدة".

 

وعبّر سليمان للبابا فرنسيس عن "فرح اللبنانيين وتمنياتهم القلبية واستعدادهم لاستقباله مفعمين بالامل والحب"، متمنيا عليه "عقد سينودس استثنائي في الفاتيكان يجمع مختلف طوائف وأديان مذاهب الدول العربية كافة بهدف تشجيع التآخي في ما بينها، والحفاظ على البقاء الفاعل والمميز لجميع مكوناتها الحضارية والبشرية والانسانية".

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