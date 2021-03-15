لبنان

بيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للمشتركين.. اليكم مضمونه

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:42
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن للمشتركين  أنها وبعد ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا ضمن دائرة مياه صيدا ستقوم بإغلاق مكاتب الدائرة لمدة 3 أيام ابتداءاً من اليوم الاثنين، لمباشرة اجراءات التعقيم واجراء الفحوصات للموظفين والعمال والبدء باجراءات الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين، وستقوم فرق التعقيم غداً بتعقيم كافة مكاتب الدائرة بما فيها مبنيي الادارة العامة والمصلحة الادارية المشتركة، على أن تقوم بإعلام المواطنين بعد انتهاء الاجراءات بالموعد الرسمي لإعادة فتح مكاتبها ومواصلة عملها أو في حال تمديد الاجراءات واطلاعهم على آخر المستجدات.
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