لبنان

قراران لمرتضى يتعلقان باستيراد الفاكهة والخضر والحمضيات

Lebanon 24
15-03-2021 | 10:48
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أصدر وزير الزراعة عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه:

-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.

-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:
- المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.

- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
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