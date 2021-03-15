طوابير سيارات عند إحدى محطات البنزين في عكّار (صور)

شهدت محطة "المصري" في منطقة العبدة - عكّار زحمة طوابير لعدد كبير من السيارات بعد تهافت المواطنين منذ الصباح الباكر لتعبئة سياراتهم إذ تزوّد بعد المحطات في المحافظة السيارات فقط 10 آلاف ليرة، في حين أنّ بعض المحطان أغلقت أبوابها أمام الزبائن.وتسبّبت تلك الطوابير بزحمة سير خانقة في المحلّة.