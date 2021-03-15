لبنان

للبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا.. بيان هام من الأمن العام

Lebanon 24
15-03-2021 | 11:28
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

إستناداً الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 17/03/2021 إعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00، شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.
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