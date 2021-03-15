عون عرض مع البستاني حاجات منطقة الشوف والجبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب فريد البستاني، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة والمستجدات، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشوف والجبل، وعمل لجنة الإقتصاد النيابية التي يرأسها.