لبنان

عون عرض مع البستاني حاجات منطقة الشوف والجبل

Lebanon 24
15-03-2021 | 11:35
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب فريد البستاني، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة والمستجدات، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشوف والجبل، وعمل لجنة الإقتصاد النيابية التي يرأسها.
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ميشال عون

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