في 14 آذار.. "الآذاريون" ينكفئون وباسيل "يحتكر" الساحات!

منذ "ثورة الأرز" التي أعقبت اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وما أسّست له من مشهدية غير مسبوقة، تجلّت بوضوح في 14 آذار 2005، حيث صدحت المنابر بشعارات "الحرية والسيادة والاستقلال"، يصرّ "التيار الوطني الحر" على أنّه "الأب الحقيقي" للرابع عشر من آذار، وأنّ الآخرين "سرقوا" الشعار منه.

بالأمس، بدا أنّ "التيار" يستعيد ما يقول إنّه "سُرِق" منه، مع "انكفاء" قوى "الثورة" عن المشهد، لصالح الوزير السابق جبران باسيل، الذي "احتكر" الساحات، نهارًا بمؤتمر وطنيّ استغلّه لإطلاق الورقة السياسيّة لحزبه، ومساءً بإطلالة تلفزيونية أرادها من وحي المناسبة، التي تعني الكثير لـ"التيّار" وجمهوره العريض.

في المقابل، اكتفى "أقطاب" الرابع عشر من آذار ببعض التغريدات "الوجدانية" الخجولة، كتلك التي خطّها الرئيس المكلَّف سعد الحريري، متحدّثًا عن "انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان"، أو رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي أكد "استمرار" الحركة "حتى تحقيق الغاية"، فيما غاب آخرون عن الذكرى شكلًا ومضمونًا.

الظروف اختلفت..

ثمّة من يعتبر أنّ الظروف التي أتت بها الذكرى هذا العام، استثنائيّة كما كلّ شيء، بفعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المأسوية، وانهماك اللبنانيين بكوارث بالجملة، يُضاف إليها الهمّ الصحّي الناشئ عن تفشّي فيروس كورونا، والصعوبات الناتجة عن ذلك، ليس في لبنان فحسب، بل في العالم بأسره.

لكنّ هذه المقاربة تبدو، في مكان ما، "تسطيحية" لواقعٍ يعترف به الكثير من "الآذاريّين" أنفسهم، الذين يقرّون بأنّ مشهديّة "14 آذار" بالأمس لم تكن مفاجئة ولا جديدة، باعتبار أنّها "انتهت" عمليًا منذ سنوات، وتحديدًا منذ انطلاقة "العهد" بشكلٍ استثنائيّ، ذابت معه كلّ تحالفات "الزمن السابق"، ولم يعد معه لمعسكري "8 و14 آذار" أيّ وجود.

وهناك من يشير إلى أنّ "ثورة 17 تشرين" جاءت لتفرض "مزاجًا شعبيًا" آخر، بعدما "خاب" أمل اللبنانيّين بالمعسكرَيْن التقليدييْن على حدّ سواء، وهو ما ترجم بـ"هجرة" الكثير من "الآذاريّين" إلى ميدان "الثورة" عمليًا، بعدما وجدوا فيها "متنفَّسًا" ينتفضون من خلاله على "ثورةٍ" أرادوها قبل سنوات، لكنّها اصطدمت بشجون السياسة ومصالحها التي لا تنتهي.

هل تعود؟

لكن، إذا كانت الظروف التي أحاطت بانطلاقة العهد، أنهت "جذريًا" كلّ وجود لـ"14 آذار" وغيّرت قواعد اللعبة، ثمّة من يعتبر أنّ الظروف المعاكسة اليوم، باتت "مثالية" لاستعادة أجواء الرابع عشر من آذار 2005، بل ربما لمدّ الجسور بين قوى "14 آذار" وحراك "17 تشرين" في آنٍ واحد بما يسمح بتحقيق "التغيير".

إلا أنّ مثل هذا السيناريو لا يبدو واقعيًا ولا منطقيًا، بحسب ما يقول متابعون، انطلاقًا من "التباين" الحاصل بين "الرفاق القدامى" في مقاربة الكثير من الأمور، علمًا أنّ العديد من المحاولات لإعادة "وصل ما انقطع" قد باءت بالفشل في الآونة الأخيرة، بفعل "الطلاق" بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" من جهة، أو العلاقة غير السوية بين الأخيرة و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، كما تغريد حزب "الكتائب" في سربه الخاص، و"المتمايز" عن الجميع.

وإذا كان بعض "الآذاريّين" يقرّون بأنّ هذه "التباينات" هي التي تسمح لشخصيّاتٍ مثل الوزير باسيل، باحتكار المشهد الميدانيّ في "14 آذار" وغيرها، فإنّ الأكيد أنّ "الحماسة" لأيّ تموْضعات سياسية من هذا النوع باتت "مفقودة" اليوم، علمًا أنّ الأزمة المفصليّة والوجوديّة تبدو أكبر من كلّ هذه الاعتبارات، في ظلّ "التناتش" المستمرّ على الحقائب والأثلاث هنا وهناك، بعيدًا عن أيّ حسّ وطنيّ لا بدّ منه.

يحلو لـ"الآذاريّين" القول إنّ "14 آذار" هي أكبر من ذكرى، وأنّها "مشروع وطني" يدوم ويدوم ويدوم، رغم كلّ الاختلافات والتباينات، مهما اشتدّت. ويحلو لـ"العونيّين" أن يهلّلوا لما يصوّرونه "انتصارًا" باستعادة التاريخ "المسلوب" منهم، كما يقولون. لكن، بين هؤلاء وأولئك، يبقى الأكيد أنّ البلد في وادٍ آخر، وهو "يقاوم" للحفاظ على "هويته"، بعيدًا عن "أنانيّات" يصرّ البعض على التمسّك بها، حتى الرمق الأخير...