لبنان

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة في راشيا

Lebanon 24
15-03-2021 | 12:12
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أوقف مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في راشيا بتوقيف عصابة سرقة في منطقة راشيا مؤلفة من السوريين، م. غ وه. ع، والتي قامت بالعديد من عمليات السرقة والتخطيط لسرقات اخرى.
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امن الدولة

عصابة

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