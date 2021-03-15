عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة في راشيا

أوقف مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في راشيا بتوقيف عصابة سرقة في منطقة راشيا مؤلفة من السوريين، م. غ وه. ع، والتي قامت بالعديد من عمليات السرقة والتخطيط لسرقات اخرى.